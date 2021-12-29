Сан-Хосе, 29 декабря, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Уже 92,3% костариканцев старше 12 лет получили первую дозу вакцины от COVID-19. Об этом сообщила представительница отдела эпидемиологического надзора Фонда социального обеспечения Коста-Рики Диана Паниагуа, сообщает Prensa Latina.

Елена Польстер ИА REGNUM Коста-Рика

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

По её словам, с 24 декабря 2020 года, когда началась кампания, по 27 декабря 2021 года прививочные бригады ввели 7 756 348 доз вакцины от COVID-19.

Из этого общего числа, уточнила она, 3 944 932 являются первыми дозами вакцины, 3 505 176 — вторыми, и 306 240 — бустерными.

Паниагуа подчеркнула, что процент охвата первыми дозами среди людей в возрасте от 12 лет составил 92,3% первыми дозами, 82% вторыми дозами и 7,2% — бустерными.