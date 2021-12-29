Киев, , 12:40 — REGNUM Неблагоприятные погодные условия стали причиной энергоаварии, оставившей без света десятки населённых пунктов на Украине. Об этом 29 декабря сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«По состоянию на утро 29 декабря в результате осложнения погоды (дождь, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты обесточены 165 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Больше всего пострадали жители Херсонской области, здесь обесточены 65 населённых пунктов. Также без света остались 46 населённых пунктов в Днепропетровской области, 23 — в Николаевской, 17 — в Запорожской, 13 — в Донецкой и один в Сумской.

Бригады облэнерго уже приступили к восстановлению электроснабжения.

Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий по всей территории Украины.