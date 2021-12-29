Кострома, , 14:44 — REGNUM Администрация Костромы объяснила, почему школу в посёлке Волжском на 900 мест начали возводить без разрешения на строительство. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Строительство школы Http://gradkostroma.ru

Напомним, контракт на строительство образовательного учреждения между комитетом по строительству, транспорту и дорожной деятельности и акционерным обществом «Капстрой» был заключен 16 февраля 2021 года. Большую часть средств в рамках национального проекта «Образование» городу выделит федерация. По условиям договора подрядчик должен выполнить корректировку проекта повторного применения и построить здание до 20 декабря 2022 года.

По убеждению чиновников, начать работы до получения соответствующего разрешения было необходимо, чтобы соблюсти сроки реализации нацпроекта.

«При строительстве школы используется проектная документация, находящаяся в Реестре экономически эффективных документаций повторного применения Минстроя России. Строительная организация выполнила привязку данного проекта. В настоящее время документация находится в ГАУ « Костромагосэкспертиза » на проверке. В соответствии с условиями муниципального контракта срок разработки проектной документации составляет 9 месяцев. В соответствие с Градостроительным Кодексом получить разрешение на строительство возможно только после получения положительного заключения « Костромагосэкспертизы ». Данные процедуры также имеют нормативные сроки. В целях оптимизации сроков строительства и своевременного ввода объекта в эксплуатацию процесс проектирования и строительства ведется параллельно» , — пояснила администрация.

Разрешение чиновники надеются получить в январе 2022 года. В настоящее время подрядчик успел выполнить подготовительные работы на стройплощадке, устроить дорогу для проезда техники, возвести фундамент, цоколь и часть перекрытий здания. По информации администрации, компания «строго» соблюдает графики, установленные муниципальным контрактом. Отметим, что этой же фирме доверили построить ещё одну крупную школу на 825 мест в микрорайоне «Новый город». Она должна быть сдана до конца 2023 года.

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