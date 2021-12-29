Мэрия объяснила, почему школу в Костроме начали строить без разрешения
Кострома, 29 декабря, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Администрация Костромы объяснила, почему школу в посёлке Волжском на 900 мест начали возводить без разрешения на строительство. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, контракт на строительство образовательного учреждения между комитетом по строительству, транспорту и дорожной деятельности и акционерным обществом «Капстрой» был заключен 16 февраля 2021 года. Большую часть средств в рамках национального проекта «Образование» городу выделит федерация. По условиям договора подрядчик должен выполнить корректировку проекта повторного применения и построить здание до 20 декабря 2022 года.
По убеждению чиновников, начать работы до получения соответствующего разрешения было необходимо, чтобы соблюсти сроки реализации нацпроекта.
Разрешение чиновники надеются получить в январе 2022 года. В настоящее время подрядчик успел выполнить подготовительные работы на стройплощадке, устроить дорогу для проезда техники, возвести фундамент, цоколь и часть перекрытий здания. По информации администрации, компания «строго» соблюдает графики, установленные муниципальным контрактом. Отметим, что этой же фирме доверили построить ещё одну крупную школу на 825 мест в микрорайоне «Новый город». Она должна быть сдана до конца 2023 года.