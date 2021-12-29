Москва, 29 декабря 2021, 12:40 — REGNUM Во вторник, 29 декабря, в Коммунарке активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели массовый флешмоб и вручили сладкие подарки в рамках акции «Спасибо врачам».
В канун Нового года молодогвардейцы приехали в крупнейший ковидный госпиталь страны, чтобы поблагодарить медиков за их труд и поздравить с наступающим праздником. У больницы №40 в Коммунарке около тысячи активистов выстроились в слово СПАСИБО в знак благодарности и уважения к тем, кто в будни и праздники борется за здоровье и жизнь людей.
Также молодогвардейцы передали подарки для медиков и их детей — всего врачам и медсёстрам вручили более 200 праздничных наборов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак дал старт новогодним акциям поздравления врачей, объявив о том, что важно и необходимо поддержать врачей, работающих в красных зонах, и их семьи.