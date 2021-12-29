Москва, 29 декабря, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Во вторник, 29 декабря, в Коммунарке активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели массовый флешмоб и вручили сладкие подарки в рамках акции «Спасибо врачам».

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Врач

В канун Нового года молодогвардейцы приехали в крупнейший ковидный госпиталь страны, чтобы поблагодарить медиков за их труд и поздравить с наступающим праздником. У больницы №40 в Коммунарке около тысячи активистов выстроились в слово СПАСИБО в знак благодарности и уважения к тем, кто в будни и праздники борется за здоровье и жизнь людей.

Также молодогвардейцы передали подарки для медиков и их детей — всего врачам и медсёстрам вручили более 200 праздничных наборов.

«Сегодня мы приехали в Коммунарку, на передовую борьбы с коронавирусом, чтобы поблагодарить и поздравить настоящих героев нашего времени. Акции «Спасибо врачам» мы проводим с 2020 года, с начала пандемии. Так мы транслируем нашу общенародную благодарность, масштаб которой невозможно оценить. Сегодня звучали поздравления и пожелания, и главное из них, конечно, пожелание здоровья и сил медикам и их пациентам в Новом году», — рассказал Антон Демидов, исполняющий обязанности председателя Координационного Совета «Молодой Гвардии Единой России».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак дал старт новогодним акциям поздравления врачей, объявив о том, что важно и необходимо поддержать врачей, работающих в красных зонах, и их семьи.