Сухум, 29 декабря, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Абхазию доставили из России партию вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» объёмом 1,5 тыс доз. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба минздрава республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

Сообщается, что препарат приобрело министерство здравоохранения Абхазии. Вакцину распределят между прививочными пунктами.

«Люди, которые желают пройти ревакцинацию, с завтрашнего дня могут обращаться в прививочные пункты», — говорится в сообщении

В минздраве отметили, что привиться от COVID-19 в Абхазии можно будет во время новогодних праздников. Пункты вакцинации должны работать 4, 5, 6, 10, 11, 12 января.

Стоит отметить, что в Абхазии низкие темпы вакцинации коронавируса. Президент республики Аслан Бжания ранее призвал увольнять учителей, которые отказываются прививаться. Пока не было сообщений, что в школах последовали этому совету.