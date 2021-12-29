Тула, , 12:38 — REGNUM Тульский «Арсенал» выкупил защитника Данила Степанова у казанского «Рубина». Об этом 29 декабря сообщил руководитель тульского клуба Гурам Аджоев.

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«У «Арсенала» была возможность выкупа футболиста, такая опция была прописана в арендном соглашении. Мы ей воспользовались и заключили со Степановым полноценный контракт», — цитирует Аджоева ТАСС.

Степанов перешёл в «Арсенал» на правах аренды в июле 2021 года. В текущем сезоне он сыграл за команду 17 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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