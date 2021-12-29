Тула, 29 декабря 2021, 12:38 — REGNUM Тульский «Арсенал» выкупил защитника Данила Степанова у казанского «Рубина». Об этом 29 декабря сообщил руководитель тульского клуба Гурам Аджоев.

Болельщики ФК «Арсенал»
Болельщики ФК «Арсенал»
Официальный сайт ФК «Арсенал»

«У «Арсенала» была возможность выкупа футболиста, такая опция была прописана в арендном соглашении. Мы ей воспользовались и заключили со Степановым полноценный контракт», — цитирует Аджоева ТАСС.

Степанов перешёл в «Арсенал» на правах аренды в июле 2021 года. В текущем сезоне он сыграл за команду 17 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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