Уфа, 29 декабря, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Заместителя начальника МВД России по г. Самаре обвинили в получении незаконного денежного вознаграждения в особо крупном размере. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Преступность

По версии следствия, весной 2011 года обвиняемый заместитель начальника оперативно-розыскной части, встретился в ресторане с лицами из числа лидеров организованного преступного сообщества «Законновские».

В материалах дела указано, что во время встречи мужчины договорились о передаче фигуранту уголовного дела каждый месяц 150 тысяч рублей и единовременной передачи автомобиля ВАЗ-212 140.

«Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за непринятие мер по обеспечению беспрепятственной работы коммерческих структур, подконтрольных преступному сообществу, а также непринятие мер в случае выявления фактов противоправной деятельности его участников», — говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, первую часть взятки в размере 150 тысяч рублей и автомобиль стоимостью свыше 300 тысяч рублей фигурант уголовного дела получил весной 2011 года.

«Далее, в период с апреля 2011 года по август 2017 года обвиняемый, занимавший различные должности в системе ГУ МВД России по Самарской области, в том числе в период с июня 2015 года по настоящее время должность заместителя начальника МВД России, систематических получал денежные средства в размере от 150 тысяч рублей до 400 тысяч рублей за способствование в силу своего должностного положения совершению незаконных действий в отношении участников ОПГ «Законновские» со стороны подчиненных ему лиц. В результате указанных противоправных действий, обвиняемый получил незаконное денежное вознаграждение на общую сумму более 22 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки.

«Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов завершили расследование данного дела. Материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд.