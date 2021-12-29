Воронеж, , 12:37 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 315 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 29 декабря. Накануне, 28 декабря, было зарегистрировано 382 новых случая заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Всего в Воронежской области подтверждено 193 564 случая заражения коронавирусом, выздоровевшими признаны 149 445 человек, только за последние сутки выписаны 1 267 пациентов.

Общее число жертв коронавируса в Воронежской области, по данным на 29 декабря, составило 10 203 человека, это на 18 больше, чем было зарегистрировано на 28 декабря. По данным федеральной статистики, в Воронежской области скончались 6 862 человек с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции, 18 пациентов умерли за сутки.

На утро 29 декабря в Воронежской области от коронавируса привились полностью 1 214 846 человека, ревакцинироваться успели 190 725 жителей.