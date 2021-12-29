Лондон, , 12:36 — REGNUM Британская исполнительница Джоан Роулинг примет участие в съёмках спецвыпуска «20-я годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс». Об этом сообщил The Independent.

Джоан Роулинг Daniel Ogren

В эпизоде актёры серии фильмов о мальчике-волшебнике будут обсуждать, как именно на них повлияли книги Роулинг. Затем создатели кинофраншизы расскажут о сложностях выбора артиста на роль Гарри Поттера — в этот момент покажут архивные фрагменты интервью с участием писательницы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джоан Роулинг не была указана в списке приглашённых гостей на съёмки спецвыпуска, премьера которого состоится 1 января 2022 года. Многие поклонники франшизы связывают это со скандалом, вызванным её высказываниями относительно трансгендеров.

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