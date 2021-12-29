Ижевск, 29 декабря, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 29 декабря выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 72 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 78 972 случаев, сообщает региональный оперативный штаб в социальной сети.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус. Перчатки

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Среди новых носителей вируса — восемь несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 16 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписан по выздоровлении 101 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 67 592 человека. Скончались 3415 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано шесть летальных случаев. Накануне скончались семеро жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 7965 жителей. Из числа получающих лечение 8172 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 242 человека — в состоянии средней степени тяжести, 111 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 декабря в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 668 462 человека. Второй компонент препарата получили 509 012 человек, полностью завершив процесс вакцинации.