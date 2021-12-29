Москва, , 12:35 — REGNUM В новогоднюю ночь в столице России ожидаются облачная погода и небольшой снег. Температура воздуха в городе составит до — 5 °C. Об этом 29 декабря рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Москва перед Новым годом Анна Алябьева © ИА REGNUM

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«1 января погода будет меняться, к нам поступит порция еще более теплого воздуха, чем накануне. В новогоднюю ночь облачно, небольшой снежок и минимальная температура порядка минус 3−5 градусов, по области — до минус 8 градусов», — приводит ее слова РИА Новости.

Также синоптик добавила, что днем 1 января погода в Москве начнет портится и пойдет снег, выпадение которого продлится дон ночи на 2 января. При этом температура воздуха составит в городе −3… −1 °C, в Подмосковье — до — 6 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в среду, 29 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −10… −8 °C.