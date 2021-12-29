Ульяновск, , 12:34 — REGNUM В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершённой в магазине. Преступник разобрал стену издания, чтобы проникнуть в торговую точку, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Стена с трещиной Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

С заявлением обратился в полицию индивидуальный предприниматель, который является собственником одного из магазинов по проспекту Ливанова в Ульяновске. Предварительно правоохранители установили, что в ночь с 17 на 18 декабря неизвестный проник в соседнее с торговой точкой пустующее помещение, где разобрал стену и похитил из магазина электронные сигареты на 525 тыс. рублей.

В совершении преступления подозревают 46-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске. В УМВД отмечают, что часть похищенного изъяли.

Подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области произошла очередная кража муниципального имущества. В совершении преступления подозревают трёх мужчин.

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