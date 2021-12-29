Сосновоборск, Красноярский край, , 12:33 — REGNUM Задержанный по подозрению в педофилии житель города Сосновоборск Красноярского края дал признательные показания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Педофил

По данным ведомства, 3 декабря девятилетняя девочка вблизи дома на улице 9-й Пятилетки увидела мужчину, который совершил «иные действия сексуального характера», после чего сбежал. Было возбуждено уголовное дело, правоохранители составили фоторобот подозреваемого.

Спустя почти четыре недели предполагаемый преступник был задержан, им оказался 72-летний горожанин. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключения под стражу.

«В ходе допроса злоумышленник дал признательные показания, заявив о совершении ряда аналогичных преступлений в отношении несовершеннолетних на территории города Сосновоборска», — отметили в управлении.

Следователи просят жителей, которые могли пострадать от действий мужчины или обладающих информацией о подобных инцидентах сообщить об этом. Анонимность им гарантируется.

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