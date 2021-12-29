Великий Новгород, , 12:41 — REGNUM За прошедшие сутки в Новгородской области было выявлено 149 новых заражений COVID-19, это на четыре случая больше, чем сутками ранее. Об этом 29 декабря сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Только в Великом Новгороде выявили почти половину суточных заражений региона, 71 случай. После длительного сокращения заболеваемости в Новгородской области этот показатель немного увеличился.

От ковида, как основной причины смерти, скончался один человек, в то время как за предыдущие сутки от этой болезни в регионе никто не умер.

За прошедшие сутки в Новгородской области выздоровели от коронавируса 628 человек, что на 74 человека меньше, чем за 27 число. Этот показатель снижается в регионе уже вторые сутки подряд.

За все время пандемии в Новгородской области выявили 65 013 случаев заражения коронавирусов. От ковида скончались 750 человек, а выздоровели — 62 064 заболевших.

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