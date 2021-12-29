Москва, , 12:32 — REGNUM Самые красивые городские новогодние ёлки — в Уфе (67%), Краснодаре (63%) и Воронеже (62%), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Новогодняя ёлка Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Красноярске украшением и иллюминацией главной ёлки города довольны 59% опрошенных, в Нижнем Новгороде — 56%, в Перми — 54%, в Казани — 53%. В Москве главная ёлка страны на Соборной площади пришлась по вкусу 55%. В Санкт-Петербурге новогодняя ель на Дворцовой площади понравилась 51%.

В Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге главные новогодние ёлки набрали по 48% положительных отзывов, в Челябинске и Волгограде — по 47%. Новогодняя ель Омска понравилась 47%. На последней строчке рейтинга — Новосибирск, главную ёлку одобрили 43% горожан

Опрос проведён 18—27 декабря 2021 года. Опрошены 9000 респондентов — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников

Опрос проведён 20—24 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 390 населенных пунктах.

ИА REGNUM анее сообщало, получали бесполезные и ненужные подарки на Новый год 27% жителей России. Не дарили таких подарков 71% опрошенных.

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