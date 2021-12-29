Абу-Даби, , 12:42 — REGNUM Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям Объединенных Арабских Эмиратов объявило о введении новых ограничений в стране. Об этом 29 декабря сообщает агентство Emarat-al-Youm.

Дубаи. ОАЭ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным журналистов, решение было принято в связи с распространением коронавируса. Власти страны одобрили введение «дистанционного» обучение для студентов и школьников на период не менее двух недель, начиная с 1 января 2022 года.

Для студентов вводится обязательное регулярное тестирование на COVID-19 с периодичностью 96 часов.

Напомним, за минувшие сутки в стране выявили 1846 случаев заражения коронавирусом. Правительство ОАЭ также запретит родителям школьников, не получивших прививку от COVID-19, посещать учебные заведения.