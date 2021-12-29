Волгоград, , 12:32 — REGNUM Въезд грузового транспорта временно ограничивают в Волгограде из-за снегопада. На федеральные трассы и магистрали города направлены дополнительные экипажи ГИБДД, сообщили ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Затор в Волгограде Https://34.мвд.рф/

Из-за ухудшения погодных условий в Волгограде со всех направлений образовались автозаторы, по основным магистралям затруднено движение. Пробки растягиваются на несколько километров. Водителям рекомендуют по возможности воздержаться от использования личного транспорта и отказаться от поездок на дальние расстояния, на трассы направлены дополнительные экипажи ГИБДД.

В пресс-службе федерального учреждения «Упрдор Москва-Волгоград» уточняют, что на расчистке трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград задействовано порядка 30 единиц специализированной техники, однако движение в районе Ерзовки со стороны Камышина сильно затруднено.

Как сообщало ИА REGNUM, обильный снегопад накрыл Волгоградскую область в ночь на 29 декабря.

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