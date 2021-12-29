Вашингтон, 29 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Иск властей американского штата Оклахома о том, чтобы признать незаконным принуждение национальных гвардейцев к вакцинации от коронавируса, отвергнут федеральным судьёй. Об этом сообщает газета The Hill.

(сс) Caleb Long Государственный капитолий Оклахомы

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Отмечается, что 28 декабря судья Стивен Фриот признал необоснованными претензии истцов к президенту США Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину. Подавшие иск просили суд признать антиконституционным распоряжение об обязательной вакцинации бойцов национальной гвардии штата Оклахома и запретить принуждение к прививкам.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Оклахомы Кевин Ститт и генеральный прокурор штата Джон О'Коннор направили иск в федеральный суд в начале декабря. Они полагают, что из-за принуждения к вакцинации произойдёт увольнение многих бойцов, а это навредит безопасности штата.

Вслед за Оклахомой оспорить право Пентагона на принудительную вакцинацию нацгвардейцев решили власти Вайоминга, Айовы, Аляски, Небраски и Миссисипи.

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