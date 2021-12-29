Тбилиси, 29 декабря, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Грузии вскоре может ухудшиться. Об этом заявил в эфире телеканала «Палитра» замглавы Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Паата Имнадзе.

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«У нас очень плохой прогноз на период после Нового года, так как «Омикрон» уже в стране», — сказал врач.

Он отметил, что пока в стране немного случаев заражения новой мутацией SARS-CoV-2, и медики могут отслеживать его распространение, но вскоре из-за роста числа заражений это будет невозможно. Имнадзе призвал жителей страны соблюдать меры профилактики.

Напомним, первые случаи заражения «Омикроном» в Грузии выявили 20 декабря. На 28 декабря в стране было известно 63 таких случая. По предварительным данным, этот штамм более заразен, чем предшественники, но гораздо реже вызывает тяжелые формы заболевания.