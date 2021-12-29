Казань, 29 декабря, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий перешёл в казанский «Рубин». Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба «Рубина».

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Ломовицкий (справа)

Отмечается, что «Рубин» подписал с 23-летним футболистом контракт, который рассчитан на 4,5 года.

Ломовицкий является воспитанником «Спартака». Он дебютировал за основную команду в 2018 году. На его счету 46 матчей за клуб. Также он играл за тульский «Арсенал» и «Химки» на правах аренды.