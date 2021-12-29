Сеул, 29 декабря, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Семь из десяти жителей Южной Кореи назвали Китай самой большой угрозой безопасности для страны среди стран-соседей, за исключением КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института по вопросам национального воссоединения (KINU).

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Согласно результатам опроса, проведенного среди 1006 человек, 71,8% респондентов считают, что Китай является самой большой угрозой для страны.

Между тем 21,1% опрошенных назвали самой большой угрозой Японию, а 6,3% участников опроса — США.

Эксперты отметили, что «неуважительное» отношение Китая к соседним странам, в частности продемократическое движение в Гонконге и давление на Тайвань, скорее всего, оказали негативное влияние на восприятие людей.

На фоне усиливающегося соперничества между США и Китаем 52,5% участников опроса отметили, что Сеул должен стремиться к сбалансированной дипломатии, а 31,1% выступают за укрепление союза с Вашингтоном.