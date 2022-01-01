Чита, , 04:24 — REGNUM Экспонаты экспозиции «Его величество фарфор» из фондов музея представят в музейно-выставочном центре Забайкальского края. Гости познакомятся с работами Ольги Копёнкиной, Анатолия Прочко, Ольги Калюжной, Леонида Песегова, Рыгзэмы Жимбиевой. Каждое изделие обладает особой художественной ценностью, индивидуальностью авторской идеи.

Фарфор Министерство культуры Забайкальского края

Гости увидят необычные по форме и образу декоративные блюда, тарелки, подносы, вазы, чайники, чашки. Из них собраны целые композиции и сервизы.

«Каждый предмет удивительно продуман. Здесь играют роль простота формы, безукоризненные пропорции, роспись. Все это хорошо прослеживается в чайном наборе «Звездный» Рыгзэмы Жимбиевой. Сервизы «Розовый сад» и «Мелодия» мастера Анатолия Прочко, где изображены цветочные мотивы, которые завоюют сердце каждого зрителя», — отмечают специалисты.

Выставка «Его величество фарфор» откроется 27 января и будет работать до 1 мая в музейно-выставочном центре Забайкальского края.