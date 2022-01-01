Чита, 1 января 2022, 04:24 — REGNUM Экспонаты экспозиции «Его величество фарфор» из фондов музея представят в музейно-выставочном центре Забайкальского края. Гости познакомятся с работами Ольги Копёнкиной, Анатолия Прочко, Ольги Калюжной, Леонида Песегова, Рыгзэмы Жимбиевой. Каждое изделие обладает особой художественной ценностью, индивидуальностью авторской идеи.

Фарфор
Фарфор
Министерство культуры Забайкальского края

Гости увидят необычные по форме и образу декоративные блюда, тарелки, подносы, вазы, чайники, чашки. Из них собраны целые композиции и сервизы.

«Каждый предмет удивительно продуман. Здесь играют роль простота формы, безукоризненные пропорции, роспись. Все это хорошо прослеживается в чайном наборе «Звездный» Рыгзэмы Жимбиевой. Сервизы «Розовый сад» и «Мелодия» мастера Анатолия Прочко, где изображены цветочные мотивы, которые завоюют сердце каждого зрителя», — отмечают специалисты.

Выставка «Его величество фарфор» откроется 27 января и будет работать до 1 мая в музейно-выставочном центре Забайкальского края.