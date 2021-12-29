Казань, 29 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Сотрудники таможни в международном аэропорту Казани в ходе проверки авиарейса «Казань-Стамбул», выявили у жительницы города Набережные Челны незадекларированную наличную валюту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного перемещение через таможенную границу наличных денежных средств в крупном размере, сообщает пресс-служба таможни РТ.

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При прохождении таможенного контроля 45-летняя женщина выбрала «зеленый» коридор, тем самым обозначив отсутствии у нее товаров, подлежащих декларированию. При себе у пассажирки имелась сумма, значительно превышающая разрешенный размер перемещаемой валюты без письменного декларирования. В рамках действующего законодательства разрешено перевозить не более 10 тыс. долларов США. Сумма, превышающая указанный размер, подлежит обязательному письменному декларированию. У женщины при осмотре выявили 47, 4 тыс. долларов США.

ИА REGNUM напоминает, летом 2021 года при таможенном контроле багажа в международном аэропорту Нижнекамска таможенники обнаружили у семейной пары 27 литров незадекларированного алкоголя, который они пытались ввезти из Испании.

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