Мадрид, 29 декабря, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Власти Испании рассматривают возможность сокращения срока карантина для заболевших COVID-19 до пяти дней, если болезнь протекает в легкой форме. Об этом пишет Prensa Latina.

ИА REGNUM Испания

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Несмотря на рекордное число случаев заражения коронавирусом в Испании, министр финансов и государственной администрации Мария Хесус Монтеро намекнула, что сроки карантина для зараженных коронавирусом могут быть сокращены, и эту идею рассматривают некоторые региональные правительства Испании.

Монтеро утверждает, что это будет делаться в зависимости от того, как развивается пандемия, при условии, что решение основано на клинических данных.

Министр подчеркнула, что хотя страна сталкивается с шестой волной коронавируса, ситуация намного благоприятнее благодаря тому, что 90% населения страны полностью вакцинировано.