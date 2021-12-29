Москва, , 12:26 — REGNUM В сложившихся условиях российские власти не станут отменять мораторий на смертную казнь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН), социолог Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал рассуждения председателя Конституционного суда РФ Валерий Зорькина о том, что мораторий на смертную казнь в РФ может быть снят.

Борис Кагарлицкий Женя Демина

«Для большинства современных развитых стран смертная казнь — это прошлое. Хотя та страна, которую мы считаем своим главным геополитическим противником, смертную казнь не отменила. И если исходить из логики нашего начальства, что у нас все должно быть также плохо, как у них, то в РФ смертную казнь могут и вернуть. Однако, скорее всего, российские власти в сложившихся условиях возрождать ее не пока не будут. Потому что неизвестно, кого потом казнят», — сказал Кагарлицкий.

При этом эксперт скептично отнесся к идее борьбы с коррупцией с помощью смертной казни и призвал не ориентироваться на китайский опыт.

«В том же Китае взяточников казнят, так как если их всех посадить (а их десятки миллионов), то не хватит никаких тюрем. Но что-то надо делать. И поэтому одного из 2−3 млн раз в год казнят. Это не сильно меняет суть дела, но позволяет удерживать ситуацию под контролем. Если же подвергнуть смертной казни всех коррупционеров, то Китай ждет террор похуже, чем во времена Мао», — отметил Кагарлицкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, надо ли в РФ отменять мораторий на смертную казнь, высказались зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) и член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман (СРЗП).

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