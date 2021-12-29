Нальчик, 29 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В горах Кабардино-Балкарии запросила помощи спасателей группа туристов из Московской области. Они отправили в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по КБР сигнал SOS c указанием GPS-координат. По первоначальным данным, туристы находятся в районе между селом Безенги (высота над уровнем моря более 1500 м) и селением Верхняя Балкария. Оба населенных пункта расположены в Черекском районе республики.

Альпинист

В настоящее время известно, что численность группы составляет семь человек. Туристы были зарегистрированы в МЧС. На их поиски утром 29 декабря направлена группа спасателей в составе четырех человек.

Предположительно сотрудникам МЧС требуется несколько часов, чтобы добраться до места, указанного в запросе помощи. Известно также, что в Кабардино-Балкарии предупредили о лавиноопасности на высоте выше полутора тысяч метров. Температура воздуха в этом районе составляет, по прогнозу синоптиков, от — 2 до + 8.