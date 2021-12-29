Челябинск, 29 декабря, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Челябинске под суд отдан первый замминистра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следствия, он взял деньги в размере почти 1,2 млн рублей. Взяткодателем являлся представитель одной коммерческой организации.

Материалы направлены в Центральный райсуд Челябинска. Имущество чиновника на сумму более 14 млн рублей арестовано.