Томск, , 12:20 — REGNUM По состоянию на 29 декабря в Томской области выявлено 61 542 носителя коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 150 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки выздоровел 401 житель Томской области, за всё время — 48 292.

По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в регионе скончались 670 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в Томской области было выявлено 146 носителей коронавируса, выздоровели 387 человек.

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