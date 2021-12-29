Иволгинский район, Бурятия, , 12:19 — REGNUM В Иволгинском районе Бурятии вынесли приговор местному жителю, выстрелившего в жену. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, его обвинили в покушении на убийство и незаконном хранении оружия.

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По данным следствия, 10 ноября 2020 года мужчина распивал спиртное, после чего вернулся домой и устроил скандал. В ходе ссоры с супругой он решил убить её.

«В кладовке он взял и зарядил охотничий карабин модели «ТОЗ-16», который хранил незаконно, а затем, вернувшись в комнату, произвел прицельный выстрел в голову женщины», — отметили в ведомстве.

После этого мужчина скрылся, оставив ружьё во дворе. Женщину спустя несколько минут нашёл несовершеннолетний сын и вызвал скорую помощь. Усилиями медиков потерпевшая выжила, однако из-за повреждения мозга у неё, как отмечается, нарушены многие функции организма.

Подозреваемый после задержания дал признательные показания, однако позже начал настаивать на своей невиновности. Тем не менее, присяжные заседатели, на участии которых настоял сам злоумышленник, признали его виновным. В результате суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима.