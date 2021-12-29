Берлин, 29 декабря, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Германия планирует и в 2022 году продолжить оказывать помощь бедным странам в борьбе с коронавирусом. Так, в наступающем году германское правительство намерено предоставить им не менее 75 млн доз вакцины против COVID-19. Об этом 29 декабря заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце, передаёт Zweites Deutsches Fernsehen.

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При этом она подчеркнула, что такие пожертвования не отразятся на кампании по иммунизации собственного населения и не ограничат её.

Шульце подчеркнула, что поставленная на 2021 год цель предоставить бедным странам 100 миллионов доз Германией достигнута.

«Но при этом нельзя останавливаться на достигнутом. На предстоящий год мы планируем сделать ещё одно пожертвование в размере не менее 75 миллионов доз», — уточнила министр.

Шульце выразила уверенность, что Германия добьется реализации обеих задач — обеспечит вакцинами против коронавируса жителей бедных стран, при этом не в ущерб кампании по вакцинации собственного населения.

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«Никто в этой стране не должен беспокоиться о том, что не получит необходимую вакцину, поскольку мы поддерживаем другие страны», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре органы здравоохранения Германии достигли поставленной цели сделать 30 миллионов прививок от коронвируса к концу 2021 года. Как заявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах, теперь задачей властей на ближайшие недели является продолжение кампании ревакцинации «с такой высокой скоростью, чтобы значительно сократить количество госпитализаций из-за варианта «Омикрон».