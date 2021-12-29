Краснодар, , 12:18 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 444 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 29 декабря в региональном оперативном штабе. Накануне, 28 декабря, сообщалось о 316 новых заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Среди заболевших 242 женщины и 202 мужчины, в том числе 55 детей. Самому младшему пациенту 14 дней, а старшему — 96 лет», — уточнили в оперативном штабе.

Новые случаи заражения подтверждены в 33 муниципальных образованиях края, лидирует Краснодар, где выявили 136 новых заболевших, на втором месте — Тимашевский район (47 заразившихся), на третьем — Новороссийск, где ковидом заболели ещё 39 человек.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае было подтверждено 117 735 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели из этого числа 95 873 человека. Скончались 9 718 пациентов.

На утро 29 декабря на амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находились 18 919 человек, в том числе с подтвержденным диагнозом — 9 702 жителя, в стационарах находятся 4 382 человека, в том числе с COVID-19 — 2 442 пациента. В тяжелом состоянии на ИВЛ остается 91 пациент, ещё шесть человек — на ЭКМО.