Обнинск, Калужская область, , 12:24 — REGNUM Отделом дознания ОМВД России по городу Обнинску Калужской области возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет местным жителем 1982 года рождения осенью 2021 года 44 граждан двух республик ближнего зарубежья. Об этом 29 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что иностранцы в квартире не проживали и свои вещи не хранили. Теперь жителю Обнинска предстоит объяснить следователю, осуществлял ли он постановку на учёт приезжих в своей квартире безвозмездно, либо получал за свои услуги денежное вознаграждение.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на территории Калужской области более 80% мигрантов сосредоточены в Обнинске (35,5 тыс.), в Калуге (25,5 тыс. человек), Боровском районе (14,8 тыс.), Жуковском районе (11,3 тыс.) и в Малоярославецком районе (11,2 тыс.).

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