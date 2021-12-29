Тбилиси, , 12:16 — REGNUM Четверо жителей Грузии, которых обвиняют в содействии бывшему президенту Михаилу Саакашвили при нарушении границы, признали свою вину. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Суд

По данным журналистов, подсудимые сообщил о признании вины во время заседания в Тбилисском городском суде. Также суд принял все улики по данному делу, которые представило следствие. Всем обвиняемым в качестве меры пресечения оставили заключение под стражей.

Ранее Саакашвили заявил, что не может участвовать в заседании по состоянию здоровья. Это второе заседание по делу о нарушении границы, и оба он пропустил.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. По версии следствия он прибыл с Украины в тайнике, оборудованном в грузовике с продуктами, который доставил в Поти грузовой паром. По этому делу обвиняются владелец грузовика, два работника потийского порта и владелец квартиры в Тбилиси, где задержали экс-президента.