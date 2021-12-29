29 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 12:54 — REGNUM Процесс восстановления отношений между Анкарой и Ереваном, о котором в начале декабря объявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, по идее должен был вызвать оперативную реакцию армянских католикосатов и патриархатов. Ведь в церковной повестке «турецкий вопрос», напрямую сопряженный с Геноцидом армян в Османской империи, да и не только с ним, занимает ключевое место. Однако напрямую заявление Чавушоглу и последовавшее вслед за этим подтверждение Ереваном намерения начать переговоры прокомментировал только армянский католический патриарх Рафаэль Бедрос XXI, избранный на этот пост в сентябре сего года.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью итальянскому католическому порталу AsiaNews от 14 декабря патриарх подчеркнул, что рассматривает эту дипломатическую инициативу как «позитивную». По его словам, «существенным элементом» является то, что мировое соглашение между Турцией и Арменией должно быть достигнуто «без предварительных условий». Вместе с тем есть ключевые вопросы. Католический патриарх уверен, что правительство в Ереване «настроено» на диалог и поиск соглашения, но «мы не можем знать наверняка позицию другой стороны». Один из спорных узлов — это проблема ресурсов, которыми обладает Нагорный Карабах, особенно водных, что «питают Армению» и расположены на территории, контролируемой азербайджанским правительством. Помимо того, поясняет Рафаэль Бедрос XXI, его Церковь намерена защищать и оберегать «права и жизни» католиков, проживающих на этих территориях. И в перспективе она хочет поставить в центр внимания вопрос «религиозной свободы», которая должна быть взаимной и действенной «для всех» как в Армении, так и в Нагорном Карабахе.

А теперь сравним позицию католического патриарха с мнением киликийского католикоса Арама, изложенным в послании от 27 декабря. В нем он выражает согласие с «программами экономического развития региона», но «не вопреки суверенитету, независимости, безопасности и территориальной целостности Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха — С.С.)». Киликийский католикос отмечает, что Ереван сталкивается сегодня с «пантуранской стратегией», которую реализуют совместно Анкара и Баку. Поэтому неприемлемо подписание какого-либо соглашения с Азербайджаном, в котором будет признана его юрисдикция над Нагорным Карабахом, а также принятие «предварительных условий» со стороны Турции. «Диаспора не может оставаться равнодушной к столь опасным шагам, — подчеркивает Арам. — Как мы неоднократно говорили, диаспора должна играть активную роль в обсуждении общеармянских проблем».

Киликийский католикос — Арам I (сс) Aby John Vannilam എബി ജോന്‍ വന്‍നിലം

В заявлении католического патриарха бросается в глаза отсутствие в контексте восстановления отношений между Ереваном и Анкарой, во-первых, акцента на необходимости признания Геноцида армян. Во-вторых, неопределенность в отношении статуса Нагорного Карабаха с намеком на признание сложившегося статус-кво. В-третьих, имет место особое выделение роли армянских католиков, которых практически нет в Нагорном Карабахе и немного в самой Армении. В-четвертых, не упоминается армянская диаспора, которая считает, что имеет полное право принимать участие в выработке внешней политики Еревана. Расхождения с позицией Киликийского католикосата очевидны. В этой ситуации складывается впечатление, что армянские католики хотели бы оградить переговорный процесс между Арменией и Турцией от влияния на него диаспоры и внешних центров, что может быть в интересах как правительства Никола Пашиняна, так и администрации Реджепа Тайипа Эрдогана. Ведь, как заявлял недавно в ходе встречи с американцами турецкого происхождения в Чикаго пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, армянское лобби в США сделало антитурецкие настроения частью своей идентичности, а процесс нормализации армяно-турецких отношений «уничтожит» армянскую общину США.

Собор Святых мучеников. Собор Армянской католической церкви в Гюмри (сс) Yerevantsi

Но вряд ли с таким подходом согласится Киликийский католикосат, у которого есть свои интересы. Напомним, что в 2015 года он подал иск в Конституционный суд Турции с требованием возврата исторической резиденции в Сисе, откуда был изгнан в начале 1920-х годов. КС отклонил прошение, после чего последовало обращение в Европейский суд по правам человека. А затем Великий дом Киликийский подал 30 июля 2919 года заявление в суд Сиса, и после различных отсрочек 30 марта 2021 года прошло первое слушание дела. В случае, если Ереван и Анкара договорятся на двусторонней основе, перспективы Киликийского католикосата на получение каких-либо компенсаций от Анкары будут близки к нулевым. И отсюда две главные церковные интриги. Первая: что стоит за словами католического патриарха — его собственная точка зрения или он доводит до сведения заинтересованных сторон позицию Ватикана? Вторая: почему в нынешней непростой ситуации молчит предстоятель Армянской апостольской церкви Гарегин II? Полагаем, что Эчмиадзин должен быть заинтересован в том, чтобы в число ереванских переговорщиков с Анкарой вошли и его представители. Но посмотрим, как дальше армянские католикосы и патриархи станут действовать в ходе сближения Пашиняна и Эрдогана и кто сможет выиграть от проявленных сейчас противоречий церковных лидеров.