Иерусалим, , 12:14 — REGNUM В Армии Израиля не стали комментировать сообщения иностранных СМИ о том, что ПВО Сирии не нанесли удар по израильскому истребителю, поскольку в Хмеймиме садился самолет ВКС России.

Израиль Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ», — сообщили РИА Новости в армии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что удар по сирийскому порту Латакии нанесли два истребителя ВВС Израиля четырьмя ракетами.

При этом средства ПВО Сирии не открывали огонь по израильским ракетам, опасаясь повредить транспортный самолет ВКС РФ, заходивший на посадку, пояснил он.