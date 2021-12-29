Париж, 29 декабря, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Министр высшего образования, исследований и инноваций Франции Фредерик Видаль объявила, что экзамены будут проводиться в соответствии с планом, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Было принято решение сохранить очные экзамены, что является требованием большинства студентов», — заявила Фредерик Видаль, добавив, что отсрочка, может рассматриваться «в индивидуальном порядке».

Как сообщало ИА REGNUM, дискотеки и клубы во Франции останутся закрыты еще на три недели, начиная с 3 января 2022 года.