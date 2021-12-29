Санкт-Петербург, 29 декабря, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончался легендарный полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Станислав Завидонов. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе ФК «Зенит».

Fc-zenit.ru Полузащитник «Зенита» Станислав Завидонов

Станислав Завидонов родился 14 октября 1934 года в сибирском городе Канск. Начинал играть в футбол в спортивной школе Смольнинского района. В «Зенит» пришел в начале 1957 года, уже имея за плечами опыт выступлений в высшем дивизионе за ленинградские «Трудовые резервы», и сразу же стал одним из лидеров команды.

«С 1959 года его регулярно вызывали в олимпийскую сборную СССР, и вскоре в одном из матчей Станиславу пришлось опекать самого Пеле. С нейтрализацией Короля футбола зенитовец успешно справился. Впрочем, Завидонов был скорее созидателем, нежели разрушителем. Об этом свидетельствует количество забитых в чемпионате мячей — 31, а в одном из кубковых поединков хавбек сделал хет-трик. В 1962-м Завидонов был признан сильнейшим центральным полузащитником страны (№1 в списке 33-х лучших)», — отметили в ФК.

После окончания игровой карьеры в 1967 году Станислав Петрович Завидонов успешно работал тренером, полтора года (с 1988-го по 1989-й) возглавлял «Зенит», а следующие два года был вице-президентом петербургского клуба.