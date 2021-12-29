Москва, , 12:11 — REGNUM Прокуратура проводит проверку в связи со смертью 11-летнего школьника в подмосковной Дубне. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Прокуратура Ysia.ru

В прокуратуре рассказали, что тело ребёнка обнаружили 28 декабря на улице Программистов в Дубне.

«По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также опубликовали видеозаписи с камер наблюдения, на котрых зафиксирован путь мальчика от автобусной остановки по мосту через реку.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет начал доследственную проверку по факту ЧП.