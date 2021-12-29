Ульяновск, , 12:09 — REGNUM В Ульяновской области снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и выросло число вылечившихся. Это следует из информации, опубликованной оперштабом России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 29 декабря, в Ульяновской области заразились коронавирусом ещё 250 жителей, что на десять меньше, чем было сутками ранее. Всего в регионе официально подтверждено 120 198 случаев заражения SARS-CoV-2.

Переболели ковидом в Ульяновской области 114 072 человека, из них за последние сутки выздоровели 180 пациентов — это на 23 больше, чем было 27 декабря. Доля вылечившихся составила 94,9%.

Отметим, в регионе что в селе Красная Река Старомайнского района завершилось строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. На эти цели потрачено 6 млн рублей, ФАП будет обслуживать более 1200 человек, в том числе свыше 170 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами пандемии в Ульяновской области стали 3750 человек (3,12% от общего числа выявленных случаев заражения коронавирусом).

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