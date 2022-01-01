Чита, , 00:22 — REGNUM Министр культуры Забайкалья Ирина Левкович, руководители государственных учреждений культуры региона в стиле «голубого огонька» поздравили жителей края с наступившим Новым годом.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пороге 2022 года: итоги, события, поздравления — трансляция»

В новом клипе они исполнили песню на мотив композиции из известного советского кинофильма «Карнавальная ночь». Слова для новогоднего ремейка забайкальцев написал директор театра кукол «Тридевятое царство» Александр Мусиенко.

«Поздравлять наших забайкальцев в таком творческом формате для нас уже становится доброй традицией. В прошлом году мы тоже готовили клип на песню «Пять минут», он вызвал множество теплых отзывов. Песни из новогодних советских кинофильмов создают особую атмосферу праздника. Надеюсь, что работа этого года также понравится нашим землякам», — пояснила министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.