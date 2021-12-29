София, , 12:08 — REGNUM Руководство крупнейшей болгарской энергетической компании — «Булгаргаз» обратилось в органы Государственного агентства национальной безопасности Болгарии (ГАНБ) с требованием установить источник утечки важной корпоративной информации. Об этом 29 декабря сообщила софийская газета «Факты».

По некоторым данным, речь идет о деталях договора между «Булгаргаз» и поставщиком природного газа из Азербайджана. Предполагается, что неизвестные лица обнародовали в Интернете содержание основных параграфов документа, а также раскрыли финансовые подробности заключенного договора. «Могут возникнуть неверные толкования и слухи, которые в итоге чреваты срывом важнейшего международного контракта», — резюмировал глава компании «Булгаргаз» Николай Павлов.

В настоящее время ГАНБ проводит предварительное расследование. Как ожидается, первые результаты соответствующих проверок станут известны в начале января 2022-го года.