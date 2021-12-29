Саратов, , 12:08 — REGNUM В Саратовской области за минувшие сутки от последствий заражений коронавирусом скончались 12 человек. Общее количество летальных исходов от COVID-19 по состоянию на 29 декабря достигло 5024 случая, сообщает региональный минздрав.

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли шесть мужчин и столько же женщин в возрасте от 53 до 94 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 132 471 случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 119 599 человек.

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