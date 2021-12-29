Сидней, Австралия, 29 декабря, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции в Сиднее с участие главного санитарного врача австралийского штата Новый Южный Уэльс Керри Чант выяснилось, что число новых случаев заражения коронавирусом в регионе удваивается «каждые 2—4 дня». В этой связи в местном министерстве здравоохранения приняли решение изменить порядок отслеживания распространения коронавируса в штате и отдать приоритет при выявлении SARS-CoV-2 определенным группам граждан, передает телеканал Nine News.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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«Министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса в настоящее время уделяет приоритетное внимание тем домашним хозяйствам, где есть случаи заболевания, и тем местам с уязвимыми людьми, которые граждане с COVID-19 могли посетить или в которых они могли работать», — говорится в заявлении ведомства.

До нынешнего всплеска случаев заражения сотрудники министерства связывались с людьми, подвергшимися воздействию коронавируса, но теперь зараженные должны сами сообщить о рисках тем, с кем они контактировали. Теперь в ведомстве открыто говорят, что они «будут связываться только с небольшим количеством людей».