Владикавказ, , 12:04 — REGNUM В Северной Осетии может быть создан свой ботанический сад с экзотическими растениями со всех континентов. Планы об этом прозвучали 28 декабря в ходе совещания правительства с участием главы республики Сергея Меняйло.

Цветы в Ботаническом саду Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

«Проект ботанического сада представила предприниматель Алена Касоева. Она уже более 12 лет занимается выращиванием растений, содержит питомник с полным циклом производства, в котором имеется 743 вида растений»,— говорится в сообщении пресс-службы руководителя республики.

В ботаническом саду планируется выращивать декоративные и фруктовые культуры, отдельная часть проекта будет посвящена флоре Северного Кавказа.

Сергей Меняйло одобрил задумку, предложив рассмотреть проект на ближайшем совете по инвестициям при главе РСО-Алания. Также нашла поддержку эта идея у главы города Владикавказ Вячеслава Мильдзихова, который предложил выделить под сад земельный участок площадью восемь гектаров в районе селения Балта.