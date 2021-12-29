Аделаида, Австралия, 29 декабря, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Южной Австралии 29 декабря выявили самое высокое число новых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии —1 472. Комментируя новую статистику на пресс-конференции, премьер-министр штата Стивен Маршалл заявил, что его штат испытал «очень значительный рост» числа новых случаев, передает телеканал Nine News.

Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

«Мы видим, что цифры в Южной Австралии удваиваются каждые три или четыре дня», — мрачно сообщил Маршалл.

Тем не менее, он сказал, что доволен тем, что уровень госпитализации остается относительно низким. Сейчас с COVID-19 в больницах находятся всего 37 человек. Из них только четыре человека лежат в реанимации.

Пользуясь случаем, Маршалл призвал работодателей отправлять сотрудников работать домой.