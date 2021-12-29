Каменский район, Ростовская область, , 12:04 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанет 68-летний житель Каменского района, обвиняемый в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней внучки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Уголовное дело Severpost.ru

Следователи полагают, что на протяжении семи лет мужчина, пользуясь отсутствием рядом посторонних лиц, совершал в отношении малолетней девочки иные действия сексуального характера. Пенсионер был арестован.

Материалы уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, направлены в суд.