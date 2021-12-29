Красноярск, , 12:03 — REGNUM По состоянию на 29 декабря в Красноярском крае выявлено 171 884 носителя коронавируса, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 459 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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По информации федерального оперштаба, общее число выздоровевших в Красноярском крае — 155 949 человек. За сутки выздоровели 535 человек.

Жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали ещё 36 человек. За весь период пандемии в регионе скончались 8543 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в крае выявили 487 носителей коронавируса, выздоровели 554 человека, умерли 37 ковид-пациентов.

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