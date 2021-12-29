Сочи, Краснодарский край, , 12:03 — REGNUM Уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и о незаконном обороте оружия возбудили следственные органы в отношении 32-летнего жителя Сочи, сообщили 29 декабря в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

По версии следствия, вечером 28 декабря подозреваемый с использованием огнестрельного оружия угрожал своей 62-летней матери. На место прибыли правоохранители, которые попытались пресечь его действия, в ответ он открыл стрельбу. Разоружить его удалось сотрудникам ОМОН Сочи ГУ Росгвардии по краю, в результате никто не пострадал.

Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении него. Следователи проверяют также информацию о наличии у подозреваемого психического заболевания.